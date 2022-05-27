Сборным России и Беларуси по хоккею запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир должен был пройти в Петербурге. Однако его перенесли из‑за «военной операции» на территории Украины.

Сегодня, 27 мая, стало известно, что IIHF утвердила Латвию и Финляндию в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года. Он пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге.

В первом дивизионе ЧМ в группе А сыграют Италия, Великобритания, Литва, Корея, Польша и Румыния, а в группе В — Япония, Украина, Эстония, Китай, Сербия и Нидерланды.

Для сборной России это будет второй чемпионат без ее участия. В этом году международные соревнования также проходят без нее.