перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Domestos подвел итоги конкурса на худший школьный туалет. В пятерке лидеров — два петербургских 21:41
Movieclips Trailers/YouTube
Вышел новый трейлер фильма База Лурманна об Элвисе Пресли 21:14
Поклонник Индианы Джонса нашел крупнейший клад времен правления императора Клавдия I 21:12
Группа «Ленинград» на один день вернется на сцену. Концерт пройдет в московских «Лужниках» 21:04
Ученые создали пену на основе древесины для охлаждения зданий 20:18
Умер художник Колин Кантвелл, придумавший дизайн «Звезды смерти» 20:11
Окончательный уход Starbucks и Levi’s, Зендая в списке Time и другие новости дня
19:49 дайджест
Суд признал законным блокировку сайта «Дождя»* 19:45
В сети появился трейлер документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream» 19:15
«Не пытайтесь быть героями»: вышел финальный трейлер «Очень странных дел» 18:40
ВЦИОМ: 79% учителей поддержали идею отменить ЕГЭ для школьников, не планирующих поступать в вузы 18:13
Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года 18:05
Пресс-материалы
В Петербурге пройдет Международный фестиваль новой музыки 18:01
Starbucks полностью уходит из России Обновлено в 17:26
ООН: число беженцев в мире превысило 100 млн 17:23
Tetra Pak опровергла уход из России Обновлено в 17:14
iGuides: в России начали продавать смартфоны, привезенные из Казахстана по параллельному импорту 17:04
VK запустила сервис для поиска людей 16:53
Kremlin.ru
РБК: Владимир Путин предложил назначить главой МЧС бывшего сотрудника ФСО 16:46
Вышел официальный трейлер седьмой части «Миссия невыполнима» 16:24
Дайджест

Окончательный уход Starbucks и Levi’s, Зендая в списке Time и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:49

Число беженцев в мире впервые превысило 100 млн человек сообщили в ООН. Значительную роль в этом сыграла российская «военная операция» на Украине.

Starbucks окончательно уходит из России и ликвидирует российское юрлицо. Отечественный рынок также покидает Levi Strauss & Co.

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ немецкий Фонд имени Генриха Белля, который поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества. В ведомстве сочли, что его деятельность представляет угрозу конституционному строю.

Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. По словам источников РБК, Куренков — экс-сотрудник ФСО, работал старшим адъютантом Путина.

Россия отозвала заявку на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». В МИДе это объяснили отсутствием уверенности в честной конкуренции.

В новых правилах орфографии предложили писать слово «бог» с заглавной буквы, сообщил глава Минпросвещения. В предыдущей редакции правил, принятой в 1956 году, не регламентировалось написание религиозных слов, отметил он.

В российских магазинах появились смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту из Казахстана. Они стоят в полтора-два раза дороже прошлогодних моделей на старте продаж.

Российские власти выделили 260 млн рублей на игру о Смутном времени. В ней игроку предстоит вместе с Мининым и Пожарским бороться с польскими захватчиками.

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. Европейская валюта приблизилась по своей стоимости к доллару, который торгуется на уровне 57 рублей.

Зендая стала одним из 100 самых влиятельных людей по версии Time. На обложке журнала актриса появилась в платье от Valentino.

Синяя гитара Fender Mustang 1969 года, принадлежавшая Курту Кобейну, ушла с молотка за 4,5 млн долларов. Она использовалась во время записи альбомов «Nevermind» и «In Utero», а еще появлялась в клипе «Smells Like Teen Spirit» и на множестве живых выступлений.

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек работает над сатирой о внезапном успехе сериала. Комедийный проект под рабочим названием «Лучшее шоу на планете» пока на начальном этапе, даты релиза нет.

Ловите пару свежих трейлеров — четвертого сезона «Очень странных дел» и седьмой части «Миссия невыполнима».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Крутые яйца-2
Сиквел мексиканской анимации про боксерского петуха
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
Сливки российской эстрады
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить