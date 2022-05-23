Окончательный уход Starbucks и Levi’s, Зендая в списке Time и другие новости дня

Число беженцев в мире впервые превысило 100 млн человек сообщили в ООН. Значительную роль в этом сыграла российская «военная операция» на Украине.

Starbucks окончательно уходит из России и ликвидирует российское юрлицо. Отечественный рынок также покидает Levi Strauss & Co.

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ немецкий Фонд имени Генриха Белля, который поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества. В ведомстве сочли, что его деятельность представляет угрозу конституционному строю.

Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. По словам источников РБК, Куренков — экс-сотрудник ФСО, работал старшим адъютантом Путина.

Россия отозвала заявку на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». В МИДе это объяснили отсутствием уверенности в честной конкуренции.

В новых правилах орфографии предложили писать слово «бог» с заглавной буквы, сообщил глава Минпросвещения. В предыдущей редакции правил, принятой в 1956 году, не регламентировалось написание религиозных слов, отметил он.

В российских магазинах появились смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту из Казахстана. Они стоят в полтора-два раза дороже прошлогодних моделей на старте продаж.

Российские власти выделили 260 млн рублей на игру о Смутном времени. В ней игроку предстоит вместе с Мининым и Пожарским бороться с польскими захватчиками.

Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. Европейская валюта приблизилась по своей стоимости к доллару, который торгуется на уровне 57 рублей.

Зендая стала одним из 100 самых влиятельных людей по версии Time. На обложке журнала актриса появилась в платье от Valentino.

Синяя гитара Fender Mustang 1969 года, принадлежавшая Курту Кобейну, ушла с молотка за 4,5 млн долларов. Она использовалась во время записи альбомов «Nevermind» и «In Utero», а еще появлялась в клипе «Smells Like Teen Spirit» и на множестве живых выступлений.

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек работает над сатирой о внезапном успехе сериала. Комедийный проект под рабочим названием «Лучшее шоу на планете» пока на начальном этапе, даты релиза нет.

Ловите пару свежих трейлеров — четвертого сезона «Очень странных дел» и седьмой части «Миссия невыполнима».