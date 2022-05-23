«Не пытайтесь быть героями»: вышел финальный трейлер «Очень странных дел»

Действие четвертого сезона развернется через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые окажутся порознь. Так, Лукас обрел популярность в баскетбольной команде, Дастин и Майк вступили в клуб «Адский огонь» по игре «Подземелья и драконы» в школе Хокинса, Макс пытается в одиночку пережить смерть сводного брата Билли, а Уилл и Одиннадцать стараются вписаться в школьный коллектив в Калифорнии.

Ранее Netflix опубликовал первые восемь минут сериала. Кроме того, стрим-сервис показал график выхода эпизодов, согласно которому 27 мая выйдут первые семь серий, а 1 июля — еще две. Седьмой эпизод будет длиться 1 час 38 минут, восьмой — 1 час 25 минут, девятый — 2 часа 30 минут.