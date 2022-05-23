iGuides: в России начали продавать смартфоны, привезенные из Казахстана по параллельному импорту

В российских магазинах появились смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту из Казахстана. Цены на них превышают прошлогодние модели на старте продаж до двух раз, пишет iGuides.

Смартфоны начали продавать в «М.Видео», «Связном» и DNS. Некоторых моделей уже нет в наличии.

Устройства завозят не из Южной Кореи напрямую, а из соседнего Казахстана. В полном названии модели прописаны буквы KZ — это можно увидеть в характеристиках телефонов на сайтах магазинов. Также при первом запуске не появляется экран с выбором российских приложений.

В продажу поступили смартфоны Galaxy из обновленной А-серии, которые официально в Россию не поступали. Цены на Galaxy A13 начинаются от 19 999 рублей, Galaxy A23 — 24 999 рублей, Galaxy A33 — 36 999 рублей, Galaxy A53 — 39 999 рублей.

11 апреля Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (не требующий разрешения от правообладателя) товаров только тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России. 6 мая министерство опубликовало список таких товаров, среди которых оказалась техника Apple, Sony, Bentley, Samsung и других марок.