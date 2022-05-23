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ООН: число беженцев в мире превысило 100 млн

Виктория Шанина
Сегодня в 17:23

Число людей, вынужденно покинувших свои жилища из‑за политических конфликтов, насилия и преследований, впервые в истории превысило отметку в 100 млн человек. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, это произошло во многом из‑за «военной спецоперации» на Украине.

«Сто миллионов — это суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной степени. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен. Это должно послужить тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения причин, которые вынуждают ни в чем не повинных людей покидать свои дома», — заявил Гранди.

По подсчетам экспертов, к концу 2021 года этот показатель еще составлял 90 млн человек. После начала «спецоперации» беженцами стали 14 млн украинцев. Из них 6 млн человек покинули страну, а 8 — перемещались внутри страны.

Центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC) ранее опубликовал отчет, в котором говорится, что число беженцев в мире уже превысило 1% от населения всей Земли. Это люди, которые покинули свои страны, просят политического убежища за рубежом, а также 53,2 млн человек, ставшие внутренними беженцами из‑за военных конфликтов.

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