Starbucks полностью уходит из России

Американская сеть кофеен Starbucks ликвидирует российское юрлицо «Кофе Сирена». Об этом пишет Sota со ссылкой на источник, работающий в компании.

Собеседник издания заявил, что в течение 3 месяцев будут сокращены сотрудники. По данным Sbis, в российских ресторанах компании работают 1084 человека.

Как отмечает Sota, официальное заявление Starbucks планирует сделать сегодня, 23 мая, в 18.00 по московскому времени.

Starbucks объявил о приостановке деятельности в России на фоне «военной спецоперации» 4 марта. Тогда компания заявила, что ее лицензированный партнер будет помогать почти двум тысячам сотрудников российского подразделения сети.