Министр просвещения предложил писать слово «бог» всегда с заглавной буквы

Написание слова «бог» в рамках предлагаемых новых правил русской орфографии предлагается закрепить с заглавной буквы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По словам Кравцова, в принятых в 1956 году правилах русской орфографии и пунктуации не регламентировались правила написания религиозных слов, а в новом проекте правил русской орфографии, одобренных на правительственной комиссии по русскому языку, предлагается писать «бог», а также имена апостолов, пророков и святых с заглавной буквы.

Кравцов сказал это на открытии 30-х Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Государственном Кремлевском дворце.