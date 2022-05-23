Создатель «Игры в кальмара» работает над сатирой о внезапном успехе сериала

Режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек работает над сатирой о внезапном успехе сериала. Об этом сообщает Deadline.

Комедийный проект получил рабочее название «Лучшее шоу на планете». В нем Дон Хек хочет поделиться своим опытом и рассказать о том, как он оказался в центре внимания. По словам режиссера, проект находится еще в зачаточном состоянии, поэтому сказать о нем пока что особо нечего.

Сейчас Дон Хек работает над тремя проектами — «Лучшим шоу на планете», фильмом по роману Умберто Эко и вторым сезоном «Игры в кальмара». Продолжение знаменитого сериала еще не получило зеленый свет, но постановщик вовсю придумывает новые игры и арки персонажей.

«Успех первого сезона оказал на меня огромное давление. Мне снятся кошмары о том, что второй не примут так же хорошо», — сказал Дон Хек.

«Игра в кальмара» вышла в сентябре 2021 года и стала самым популярным сериалом Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.