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Российские власти выделили 260 млн рублей на игру о Смутном времени

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:59

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила 260 млн рублей новосибирскому разработчику Cyberia Limited, который собирается создать видеоигру о Смутном времени в истории России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Игра получит название «Смута» и будет выполнена в жанре Action-RPG. В ее основу ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году.

По словам гендиректора Cyberia Limited Алексея Копцева, в центре сюжета будет русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским поучаствует в формировании второго ополчения и борьбе с польскими захватчиками. Релиз намечен на 2024 год.

«Мы вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima, у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию», — сказал он.

«Коммерсант» пишет, что ИРИ обычно оплачивает до 70% инвестиций, так что общая стоимость игры может составлять 370–520 млн рублей. В Cyberia Limited только сказали, что «средств достаточно для разработки AA-игры».

В ИРИ рассказали изданию, что с прошлого года организация помогла пяти игровым проектам и в следующие два года объем денежной поддержки будет только увеличиваться, а инди-проекты — только «приветствоваться».

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