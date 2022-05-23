Генпрокуратура признала нежелательным в России немецкий Фонд имени Генриха Белля

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Фонд имени Генриха Белля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В генпрокуратуре сочли, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ. Решение вынесли «по результатам изучения поступивших материалов». Информацию о решении направили в Минюст, который должен включить неправительственную организацию в соответствующий список.

Фонд имени Генриха Белля ценностно связан с немецкой партией «Союз 90/Зеленые». Он осуществляет и поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности и ответственности, прав человека, международного диалога и экологии.

Особое место в его работе занимают такие темы, как гендерная демократия и миграция. Кроме того, фонд оказывает поддержку искусству и культуре, а также науке и исследовательским работам.