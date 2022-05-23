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Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

Курс евро снизился до рекордного за последние почти семь лет значения. Он опустился ниже 59 рублей впервые с 3 июня 2015 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Евро приблизился по своей стоимости к доллару — последний показывает значения, близкие к 57 рублям. В 17.53 по московскому времени курс евро составил 58,5 рубля, курс доллара — 57,7 рубля. Официальный курс при этом составляет 60,9 и 58,8 рубля соответственно.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что рубль «уверенно растет к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат мая». Это возможно благодаря высоким ценам на нефть, переводом оплаты газа в рубли и снижением спроса на валюту.

Финансовый аналитик Михаил Беляев объясняет ослабление евро серьезными сложностями в европейской экономике. «Прогнозы по отношению дальнейшего развития экономики европейской хуже, чем американской. Собственно, это и отражается в валюте», — сказал он.

The New York Times же предрекает дальнейшее падение евро. По мнению издания, к 2023 году евро может упасть даже ниже доллара. Нынешний курс евро, как считают авторы, отражает мрачное будущее экономики ЕС.

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