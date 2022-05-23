Вышел официальный трейлер седьмой части «Миссия невыполнима»

Paramount Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «Миссия невыполнима: Расплата за смерть. Часть 1». Премьера первой части должна состояться 14 июля 2023 года, а второй — 28 июня 2024 года.

Действие фильма развернется после событий, которые были рассказаны в картине «Миссия невыполнима: Последствия».