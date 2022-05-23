РБК: Владимир Путин предложил назначить главой МЧС бывшего сотрудника ФСО

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Об этом сообщили источники ТАСС и подтвердил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Совфед рассмотрит кандидатуру Куренкова на заседании на этой неделе. По данным ТАСС, это произойдет 25 мая, по информации РБК — 24-го числа.

РБК со ссылкой на источники пишет, что Александр Куренков — бывший сотрудник Федеральной службы охраны, работал старшим адъютантом Владимира Путина. До недавнего времени Куренков был советником главы Росгвардии Виктора Золотова.

Предыдущим главой МЧС был Евгений Зиничев, который погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. Зиничев тоже выходец из спецслужб — он работал в КГБ, а затем в ФСБ и в Службе безопасности президента.

После гибели Зиничева временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Александр Чуприян. По информации собеседника РБК, близкого к МЧС, Чуприян останется на должности первого заместителя министра.