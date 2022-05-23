Гитару Курта Кобейна из клипа «Smells Like Teen Spirit» продали на аукционе за 4,5 млн долларов

Гитара Fender Mustang 1969 года, принадлежавшая фронтмену Nirvana Курту Кобейну, была продана на Julien’s Auctions за 4,5 млн долларов. Об этом сообщает Variety.

За легендарную гитару развернулась настоящая война между коллекционерами со всего мира, которые участвовали в торгах по телефону и в онлайне. В результате синяя Fender Mustang для левшей отправится в коллекцию бизнесмена Джима Ирсея из Индианаполиса. Предложенные им 4,5 млн долларов значительно превосходят первоначальную оценку гитары в 600 тыс. долларов.

В последнем интервью Guitar World Кобейн называл эту гитару любимой: «Я левша, и очень непросто найти высококачественные гитары для левшей по разумной цене. Но из всех гитар в мире мне больше всего нравится Fender Mustang. У меня было только две такие».

Проданная Fender Mustang использовалась во время записи альбомов «Nevermind» и «In Utero». А еще она появлялась в клипе «Smells Like Teen Spirit» и на множестве живых выступлений.