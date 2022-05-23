Россия отозвала заявку Москвы на проведение «Экспо-2030»

Россия добровольно отозвала заявку Москвы на право проведения «Экспо-2030». Об этом сообщает «Интерфакс».

В МИД уточнили, что такое решение было принято из‑за отсутствия уверенности в честной конкуренции за право проведения выставок.

«Очевидно, что заявка Москвы на проведение „Экспо-2030“ на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала», — сказано в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД выразили надежду, что в будущем глобальное выставочное движение вернется к историческим истокам, «когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью».

«Экспо-2030» — всемирная выставка, которая состоится в 2030 году. Заявки на ее проведения подали Россия, Южная Корея, Италия, Украина и Саудовская Аравия.