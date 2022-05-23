Levi Strauss & Co окончательно уходит с российского рынка

Компания Levi Strauss & Co приняла окончательное решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сейчас компания ищет покупателей на некоторые свои магазины в России. Вместе с тем Levi Strauss & Co прекратила поставки товаров, а остатки будут реализованы через другие площадки.

Один из потенциальных покупателей части российских активов Levi’s — турецкая Fiba Holding A.S., которая занимается развитием точек Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России. Также переговоры ведутся с одним из ретейлеров в сфере одежды.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявляет, что без поставок розничный бизнес Levi Strauss & Co — это в основном портфель прав аренды, и они могут дешеветь. По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, найти покупателя будет очень сложно.

Магазины, которые работают по франшизе, не войдут в сделку, так как юридически они являются независимыми субъектами.

«Такие точки продолжат работать под брендом до наступления обстоятельств, которые могут последовать за корректировкой политической повестки для зарубежного бизнеса», — цитирует «Коммерсант» эксперта Franshiza.ru Анну Рождественскую.

Партнеры Levi’s могут стать основными бенефициарами из‑за ухода марки из страны. Это возможно, если договор коммерческой концессии не запрещает им заниматься параллельным импортом и они будут поддерживать связь со штаб-квартирой. Постепенно это позволит заместить сам Levi Strauss & Co.

В начале марта Levi Strauss & Co объявила о приостановке коммерческой деятельности и любых инвестиций в России. Причина та же, что и у других зарубежных компаний, — «военная спецоперация» на Украине.