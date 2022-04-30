Исчезновение «Zamestim» в Петербурге, первый фильм Блейк Лайвли и другие новости дня

Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина обсуждают проект мирного договора, который предполагает в том числе отмену санкций. Переговоры продолжаются по видеосвязи «фактически в ежедневном режиме», добавил он.

Германия в будущем не будет платить за газ из России в рублях, заявил глава Минфина страны Кристиан Линднер. «Мы не дадим себя шантажировать! Ясно: мы делаем все, чтобы скорейшим образом стать независимыми от России», — написал он.

The New York Times рассказала, что с Украины за время «спецоперации» эвакуировали 78 жертв холокоста. Их вывозили за пределы страны на машинах скорой помощи и разместили в Германии.

Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и «освобожденных территорий Украины» ко Дню Победы. Их размер составляет 10 тыс. рублей.

Правительство одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных ИТ-специалистов в российских компаниях. Инициатива также направлена на то, чтобы упростить получение зарубежными профессионалами в сфере ИТ вида на жительство в России.

США намерены отменить часть визовых требований для высококвалифицированных специалистов из России. Послабления могут коснуться магистров и обладателей докторской степени с опытом работы в сфере полупроводников, космоса, кибербезопасности, ядерных технологий, искусственного интеллекта и других научных областей.

Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от основного источника электропитания, сейчас он работает на дизельных генераторах. Ранее местная энергетическая компания предупреждала, что отключит российскую компанию, если та попадет под санкции.

Инсталляция «Zamestim» в центре Петербурга исчезла. Накануне ее попытались сломать, четверых людей задержали и оформили протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Надпись в центре города не была согласована с местными властями.

Издательство «Просвещение» удалило из учебника по английскому языку серии Starlight для 11-х классов упоминание правозащитной организации Amnesty International. Проверить серию учебников требовала Мария Бутина.

Virtus.pro расторг контракт с игроком Иваном Pure Москаленко, после того как тот нарисовал на мини-карте знак в форме Z во время матча в Dota 2. За это коллектив уже исключили из турнира Восточной Европы.

С новыми записями вернулись Bloc Party и Röyksopp. Британская инди-группа выпустила первый за шесть лет альбом «Alpha Games», в котором решила повторить звучание своих ранних релизов, а норвежские электронщики выложили альбом «Profound Mysteries» — первый с 2014 года.

Toro Y Moi выпустил альбом «Mahal». Это одна из самых стилистически разнообразных — от психоделического рока до фанка — работ музыканта, чье имя в начале 2010-х связывали преимущественно с чиллвейвом.

Блейк Лайвли впервые поставит киноадаптацию графического романа «Шансы» от автора «Скотта Пилигрима» Брайана Ли О’Мэлли. Сценарий ленты написал Эдгар Райт.

В сети появился тизер фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия», релиз которого состоится в мае. Ролик представил героев новой картины, среди них — персонажи из других киновселенных.