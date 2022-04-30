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Инсталляцию «Zamestim» в Петербурге снесли. Перед этим ее попытались сломать

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

27 апреля в центре Петербурга появилась большая цветная надпись «Zamestim» из букв в стилистике зарубежных компаний, покинувших Россию. «Фонтанка» сообщает, что в ночь на 30 апреля инсталляция исчезла.

Накануне пятеро человек попытались сломать «Zamestim», снеся букву S. Это засняли камеры видеонаблюдения, но в сети видео пока не появилось. Об этом доложили сотрудники Центра «Э» в региональное управление МВД.

На месте задержали четверых — двоих мужчин и двух женщин от 21 года до 29 лет. На них оформили протоколы по статье о мелком хулиганстве и поместили в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом инсталляция на Малой Конюшенной не была согласована с властями города и по закону должна быть снесена, рассказывали «Фонтанке» в правительстве Петербурга. Ответственность за установку взял на себя экс-комиссар молодежной организации «Наши», созданной при участии администрации президента, и один из лидеров движения «Сеть» Артур Омаров.

Он назвал инсталляцию символом «нашей новой экономической идеологии». На ней были изображены логотипы Zara, adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA и Milky Way, а также первые буквы названий брендов.

После начала «военной спецоперации» на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. Среди них H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, Jysk, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo. Всего более 750 организаций.

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