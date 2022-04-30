Röyksopp выпустили первый за 8 лет альбом «Profound Mysteries»

Норвежский электронный дуэт Röyksopp выпустил первый за восемь лет альбом «Profound Mysteries». Послушать его можно по ссылке.
На пластинке 10 композиций. До релиза музыканты не называли «Profound Mysteries» альбомом: по их словам, это «расширенная творческая вселенная и потрясающая концептуальная работа».
К выпуску полноформатника участники Röyksopp опубликовали пятидесятиминутное видео — его создал австралийский цифровой художник Джонатан Завада, ранее работавший с Дуа Липой, Flume, Apple и Bloomberg.
В 2014 году, после релиза альбома «The Inevitable End», группа заявила о переходе к формату EP и об отказе выпускать традиционные пластинки.
Предлагаем почитать архивное интервью «Афиши» с участниками Röyksopp — оно было опубликовано на следующий день после выхода лонгплея, который тогда назывался финальным.