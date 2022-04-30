Лавров: Россия и Украина обсуждают на переговорах отмену санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина обсуждают проект мирного договора, который предполагает в том числе отмену санкций. Его высказывания опубликованы на сайте МИД.

Согласно заявлению Лаврова, переговоры продолжаются по видеосвязи «фактически в ежедневном режиме». В договоре, заявил глава российского МИД, должны быть зафиксированы несколько положений: постоянный нейтралитет Украины, ее безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус, а также гарантии безопасности страны.

Руководитель ведомства добавил, что в повестке переговоров также есть вопросы «денацификации» Украины, «признания новых геополитических реалий» (Лавров не уточнил, что имеет в виду), статуса русского языка в стране и другие темы.

«Выступаем за продолжение переговоров, хотя идут они непросто», — заявил Лавров. Он добавил, что процессу мешает «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева», которые побуждают руководство страны «воевать до последнего украинца».

В начале апреля глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с России ради завершения конфликта на территории Украины, если этого попросит Киев.