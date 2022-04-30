«Просвещение» удалило из учебника по английскому языку упоминание Amnesty International

Издательство «Просвещение» удалило из учебника по английскому языку серии Starlight для 11-х классов упоминание правозащитной организации Amnesty International. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания научно-методического совета Минпросвещения по учебникам.

В издательстве сообщили, что ссылка на Amnesty International была включена в учебники, так как это крупнейшая международная организация в сфере защиты прав человека, лауреат Нобелевской премии мира.

«При этом в настоящее время ввиду трансформации деятельности этой организации и появлению предвзятой информации на ее сайте упоминание о ней и ее сайте было удалено из учебника <…> в 2022 году», — указано в протоколе.

Проверить серию учебников Starlight потребовала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, в учебнике 11-го класса было задание, согласно которому нужно зайти на сайт Amnesty International и провести анализ. «Там Россия показана Империей зла, а мы сами клыкасто-зубастыми туземцами со стеклянными бусами, которых Запад-батюшка научит уму-разуму», — заявила Бутина.

8 апреля Министерство юстиции России исключило 15 правозащитных организаций из «реестра представительств международных организаций и НПО». Среди них оказались Amnesty International и Human Rights Watch.