Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания

25 апреля дата-центр «Яндекса» в финском Мянтсяля отключили от основного источника электропитания, а затем переключили на дизельные генераторы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к российской компании.

Представитель «Яндекса» подтвердил информацию, но не пояснил, по какой причине произошло отключение. Дата-центр в Финляндии продолжает работать, и «Яндекс» перезаключает договора с поставщиком энергии.

В начале марта финская компания Nivos Energia Oy выпустила заявление своего президента и гендиректора Марко Аля, в котором говорится, что сотрудничество с Yandex Oy продолжается, но будет сразу же прекращено, если против «Яндекса» введут санкции.

Хоть «Яндекс» и не вносили в санкционные списки Евросоюза, в них попал Тигран Худавердян, занимавший на тот момент пост главного управляющего директора головной компании Yandex N.V., после чего он покинул руководящие должности.