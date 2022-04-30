Toro Y Moi опубликовал альбом «Mahal»

Американский электронный музыкант Чезвик Бандик, работающий под псевдонимом Toro Y Moi, выпустил первый за три года альбом «Mahal». Он появился на музыкальных стримингах и в ютьюб-аккаунте артиста.

Это одна из самых стилистически разнообразных — от психоделического рока до фанка — работ музыканта, чье имя в начале 2010-х связывали преимущественно с чиллвейвом.