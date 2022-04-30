Toro Y Moi опубликовал альбом «Mahal»

Американский электронный музыкант Чезвик Бандик, работающий под псевдонимом Toro Y Moi, выпустил первый за три года альбом «Mahal». Он появился на музыкальных стримингах и в ютьюб-аккаунте артиста.
Это одна из самых стилистически разнообразных — от психоделического рока до фанка — работ музыканта, чье имя в начале 2010-х связывали преимущественно с чиллвейвом.
В треклисте 13 композиций, включая опубликованные ранее синглы «The Loop», «Postman» и «Magazine».
Предыдущий полноформатник Toro Y Moi «Outer Peace» вышел в 2019 году. Предлагаем пересмотреть видео на два трека, вошедших в него: «50–50» и «Ordinary Pleasure».