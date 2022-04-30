Глава Минфина Германии заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях

Германия в будущем не будет платить за газ из России в рублях, заявил глава Министерства финансов страны Кристиан Линднер в своем твиттере. Власти Германии настаивают на том, что оплата не в долларах и евро идет вразрез с договорами.

«Мое очень конкретное обращение к Путину: мы не дадим себя шантажировать! И в будущем в том числе не будем платить за российский газ в рублях. Ясно: мы делаем все, чтобы скорейшим образом стать независимыми от России», — написал министр.

Ранее статс-секретарь Минэкономики Германии Оливер Кришер признал, что Германии сложно будет полностью отказаться от российского газа без «крайне жестких» мер в области энергосбережения.

31 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

14 апреля австрийский канцлер сообщил: Владимир Путин заверил его, что поставки газа в страну продолжатся. По словам Нехаммера, российский президент сказал ему, что платить за газ можно в евро.

В конце апреля стало известно, что «Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию и Польшу из‑за отказа контрагентов оплачивать поставки энергоносителя в рублях.