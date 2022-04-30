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Marvel показала тизер сиквела «Доктора Стрэнджа». В нем — персонажи из других вселенных

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:38

В сети появился тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — второй части кинофраншизы, главную роль в которой исполняет Бенедикт Камбербэтч. Ролик появился на ютьюб-канале Marvel Entertainment.

Внимание! Далее в тексте будут спойлеры о персонажах будущего фильма.

В видео можно увидеть центрального персонажа — Доктора Стрэнджа — в наручниках и в окружении роботов, следующего на встречу с иллюминатами, а также Алую Ведьму в исполнении Элизабет Олсен.

Кроме того, тизер показывает героев из других киновселенных — об их появлении в сиквеле «Доктора Стрэнджа» ранее не было известно. Судя по ролику, в будущей картине можно будет увидеть Капитана Картер и Профессора Икса.

Картер появлялась в анимационной антологии «Что, если…?», представляющей альтернативные истории супергероев Marvel. Профессор Икс был героем франшизы «Люди Икс».

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в мировой прокат 5 мая. Когда фильм можно будет посмотреть в России, пока неизвестно. Его релиз в стране отложили на неопределенный срок.

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