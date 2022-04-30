В сети появился тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — второй части кинофраншизы, главную роль в которой исполняет Бенедикт Камбербэтч. Ролик появился на ютьюб-канале Marvel Entertainment.

Внимание! Далее в тексте будут спойлеры о персонажах будущего фильма.

В видео можно увидеть центрального персонажа — Доктора Стрэнджа — в наручниках и в окружении роботов, следующего на встречу с иллюминатами, а также Алую Ведьму в исполнении Элизабет Олсен.