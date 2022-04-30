Bloc Party возвращаются к старому звуку на альбоме «Alpha Games»

Британская инди-группа Bloc Party выпустила первый за шесть лет студийный альбом «Alpha Games». Его можно послушать по ссылке.
Со стилистической точки зрения звучание «Alpha Games» напоминает первые релизы команды, в том числе треки, вошедшие в дебютный альбом 2005 года «Silent Alarm». Более поздние пластинки, где группа пыталась искать новый звук, включая «Hymns» (2016) и «Four» (2012), были прохладно встречены критиками.
В альбом вошли 12 треков. Пластинку продюсировали Адам Гринспан и Ник Лоне — ранее они работали с Ником Кейвом, Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs и Idles.
В ноябре «Афиша Daily» включила песню Bloc Party «Banquet» в список 50 треков, с которых стоит начать свое знакомство с постпанком. Также в материал попали Gang of Four, Young Marble Giants, Siouxsie and the Banshees и «Петля Нестерова».