Bloc Party возвращаются к старому звуку на альбоме «Alpha Games»

Британская инди-группа Bloc Party выпустила первый за шесть лет студийный альбом «Alpha Games». Его можно послушать по ссылке.

Со стилистической точки зрения звучание «Alpha Games» напоминает первые релизы команды, в том числе треки, вошедшие в дебютный альбом 2005 года «Silent Alarm». Более поздние пластинки, где группа пыталась искать новый звук, включая «Hymns» (2016) и «Four» (2012), были прохладно встречены критиками.