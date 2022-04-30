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Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Донбассе, выплатят по 10 тыс. рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса и «освобожденных территорий Украины» ко Дню Победы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Их размер составляет 10 тыс. рублей, а выплаты произведут в мае, следует из указа. Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов на эти цели.

В 2019 году размер выплат ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны был таким же.

Также Путин подписал указ о выплатах для лиц, командированных в ДНР или ЛНР, а также их родственникам. В случае гибели выплата составит 5 млн рублей, при ранении — 3 млн.

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