NYT: с Украины за время «спецоперации» вывезли в Германию более 70 жертв холокоста

78 жителей Украины, переживших холокост, были эвакуированы в Германию в связи с продолжающейся российской «спецоперацией». Об этом сообщила газета The New York Times.

Пожилых людей вывозили за пределы Украины на машинах скорой помощи. Жертвы холокоста решились покинуть свои дома из‑за опасности, связанной с боевыми действиями, а также повреждениями дорог в стране.

В проведении эвакуации участвовала в том числе организация Claims Conference. По словам ее представителей, большинство украинцев отказываются уезжать. Некоторые жертвы холокоста хотели бы уехать, но не в Германию.

Украинским гражданам предлагают в качестве альтернативы эвакуацию в Израиль. Отправиться в эту страну могут правда только те люди, которые в состоянии перенести перелет.

«С учетом всего этого ужаса, 70 человек — не кажется, что это много. Но чего стоит привезти этих людей, одного за другим, на одной машине скорой за другой, в безопасные условия в Германию, это невероятно важно», — сказали в Claims Conference.

Всего на территории Украины находятся около 10 тыс. человек, переживших холокост. В середине марта СМИ писали о гибели одного из бывших узников нацистских концлагерей — 96-летнего Бориса Романченко. Он жил в Северной Салтовке и умер при обстреле.