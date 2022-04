Американская актриса Блейк Лайвли снимет свой первый полнометражный фильм. Им станет киноадаптация комикса «Шансы», созданного автором графического романа «Скотт Пилигрим» Брайаном Ли О’Мэлли. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий картины написал британский кинематографист Эдгар Райт, известный по фильмам «Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех» и «Прошлой ночью в Сохо». Он уже закончил работу над текстом экранизации.

Райт выступит в проекте также продюсером наряду с Марком Платтом. Вместе с Лайвли они выпустят фильм о девушке Кэти, которая получает волшебную силу: она учится исправлять совершенные ошибки, записав их в блокнот и съев магический гриб.

По сюжету графического романа героиня начинает гнаться за идеальной жизнью и постепенно решается на все большие злоупотребления своей силой. Это приводит к тому, что Кэти сталкивается с проблемами, которые ставят под угрозу ее жизнь.

Для Лайвли картина станет режиссерским дебютом. Ранее актриса выступала режиссером только музыкального видео. В 2021 году она поставила клип для певицы Тейлор Свифт на песню «I Bet You Think About Me».

В актерской фильмографии Лайвли — более 25 кинопроектов, в том числе сериал «Сплетница», лента Вуди Аллена «Светская жизнь», мелодрамы «Джинсы-талисман» и «Век Адалин», триллер «Простая просьба» и супергеройское кино «Зеленый Фонарь».