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Bloomberg: США могут упростить получение виз для российских специалистов

Денис Ламехов
Сегодня в 10:48

Белый дом намерен отменить часть визовых требований для высококвалифицированных специалистов из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, администрация Джо Байдена попросила Конгресс отменить требование, согласно которому соискатели американской рабочей визы должны подтверждать трудоустройство. Послабление может коснуться магистров и обладателей докторской степени с опытом работы в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, ядерных технологий, искусственного интеллекта и других научных областях.

Неназванный сорудник Совета национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил агентству, что инициатива нацелена на «ослабление высокотехнологичных ресурсов» России в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — на «подрыв [российской] инновационной базы».

Смягчение требований для специалистов из России также призвано укрепить национальную безопасность США и принести пользу экономике, сообщил источник Bloomberg.

12 мая 2021 года посольство США в Москве прекратило выдачу россиянам недипломатических виз. В посольстве заявили, что решение было принято после уведомления российского правительства «о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве».

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