Virtus.pro расторг контракт с игроком Pure. Он во время матча по Dota 2 нарисовал Z на мини-карте

Virtus.pro расторг контракт с керри команды Иваном «Pure» Москаленко после того, как тот нарисовал на мини-карте знак в форме Z во время матча против Mind Games в Dota 2. Об этом сообщается на сайте коллектива.

Такое решение Virtus.pro мотивирует тем, что поступок Москаленко нанес «колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом» и привел к исключению коллектива из регионального плей-офф Восточной Европы.

«Мы потрясены строгостью наказания от Valve. Зная подход издателя к применению дисциплинарных взысканий по многочисленным ситуациям из прошлого, решение о дисквалификации всей команды с турнира DPC [Dota Pro Circuit] за рисунок на миникарте от одного игрока — настоящий прецедент», — прокомментировала Virtus.pro.

Команда отметила, что было проведено внутреннее расследование, с игроками переговорили лично и узнали их версии случившегося. Позднее Москаленко извинился за свой поступок. По его словам, этот рисунок у него получился неосознанно и он никого не хотел обидеть.

Что тогда случилось. Москаленко во время паузы в матче против команды Mind Games нарисовал на мини-карте знак, похожий на букву Z. После этого партнеры по команде принялись замазывать рисунок, но на него успели обратить внимание.