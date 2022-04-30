Правительство упростило трудоустройство иностранных ИТ-специалистов

Правительство одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных ИТ-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных российских компаниях. Об этом сообщает «Коммерсант».

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Инициатива также направлена на то, чтобы упростить получение зарубежными профессионалами в сфере ИТ вида на жительство в России.

26 апреля РБК сообщил, что российские ИТ-компании получат право трудоустраивать зарубежных разработчиков без соответствующего разрешения. Сами иностранные сотрудники отрасли информационных технологий также смогут работать без разрешения или патента.

Зарубежный ИТ-специалист, заключивший трудовой договор или гражданско-правовой договор с аккредитованной компанией, получит возможность обратиться в МВД для подачи заявления о выдаче вида на жительство в упрощенном порядке.

Также проект закона предполагает, что зарубежным ИТ-специалистам, работающим в аккредитованных российских ИТ-компаниях, для получения вида на жительство не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник уволится и в течение 30 дней не найдет работу в другой аккредитованной компании, вид на жительство аннулируют.

25 апреля первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что российской экономике требуется порядка одного миллиона ИТ-профессионалов.

«Борьба между странами за специалистов в ИТ-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехала за рубеж», — добавил он.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (включает в себя «ВКонтакте», «Ростелеком», российские представительства Apple и Samsung и другие компании) Сергей Плуготаренко сообщил, что Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. По его словам, в рамках второй волны могут уехать 70–100 тыс. человек.