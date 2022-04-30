перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Virtus.pro расторг контракт с игроком Pure. Он во время матча по Dota 2 нарисовал Z на мини-карте 14:59
Правительство упростило трудоустройство иностранных ИТ-специалистов 14:58
Toro Y Moi опубликовал альбом «Mahal» 14:23
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания 13:39
Лавров: Россия и Украина обсуждают на переговорах отмену санкций 13:24
Röyksopp/YouTube
Röyksopp выпустили первый за 8 лет альбом «Profound Mysteries» 12:34
В России выявили 7 363 новых случая коронавируса 11:58
Bloc Party возвращаются к старому звуку на альбоме «Alpha Games» 11:37
Bloomberg: США могут упростить получение виз для российских специалистов 10:48
Iceage выпустили трек «All the Junk on the Outskirts» 10:11
«Просвещение» удалило из учебника по английскому языку упоминание Amnesty International 9:00
Фото из соцсетей Блейк Лайвли
Блейк Лайвли снимет свой первый фильм — адаптацию комикса «Шансы» по сценарию Эдгара Райта 1:55
NYT: с Украины за время «спецоперации» вывезли в Германию более 70 жертв холокоста 1:06
Marvel показала тизер сиквела «Доктора Стрэнджа». В нем — персонажи из других вселенных 0:38
Теннисист Борис Беккер осужден на 2,5 года тюрьмы за сокрытие имущества Вчера в 23:59
Google выплатил уже 9 млрд рублей по спору с «Царьградом» Вчера в 22:50
В Воронеже завели дело о «фейках» про армию против депутата КПРФ, выступившего против «спецоперации» Вчера в 22:36
Arek Olek/Wikimedia Commons
Placebo продадут старые инструменты и отдадут прибыль пострадавшим украинцам Вчера в 22:11
В Кабуле в мечети произошел взрыв. Погибли более 50 человек Вчера в 21:51
WSJ: за три дня после покупки Twitter Илон Маск успел продать акции Tesla на 8,5 млрд долларов Вчера в 21:31

Правительство упростило трудоустройство иностранных ИТ-специалистов

Денис Ламехов
Сегодня в 14:58

Правительство одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных ИТ-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных российских компаниях. Об этом сообщает «Коммерсант».

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Инициатива также направлена на то, чтобы упростить получение зарубежными профессионалами в сфере ИТ вида на жительство в России.

26 апреля РБК сообщил, что российские ИТ-компании получат право трудоустраивать зарубежных разработчиков без соответствующего разрешения. Сами иностранные сотрудники отрасли информационных технологий также смогут работать без разрешения или патента.

Зарубежный ИТ-специалист, заключивший трудовой договор или гражданско-правовой договор с аккредитованной компанией, получит возможность обратиться в МВД для подачи заявления о выдаче вида на жительство в упрощенном порядке.

Также проект закона предполагает, что зарубежным ИТ-специалистам, работающим в аккредитованных российских ИТ-компаниях, для получения вида на жительство не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник уволится и в течение 30 дней не найдет работу в другой аккредитованной компании, вид на жительство аннулируют.

25 апреля первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что российской экономике требуется порядка одного миллиона ИТ-профессионалов.

«Борьба между странами за специалистов в ИТ-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехала за рубеж», — добавил он.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (включает в себя «ВКонтакте», «Ростелеком», российские представительства Apple и Samsung и другие компании) Сергей Плуготаренко сообщил, что Россию покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. По его словам, в рамках второй волны могут уехать 70–100 тыс. человек.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
рок
«Дикая мята. Violet»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
Совет Федерации
Apple
Люди
Андрей Турчак
Сергей Плуготаренко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить