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В Москве разрешили фестивали, РКН заблокировал сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие новости дня
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В Москве разрешили фестивали, РКН заблокировал сайт S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:58

С 23 апреля в Москве разрешено проводить фестивали без антиковидных ограничений. Администрация Петербурга также снимает очередной ряд коронавирусных запретов.

Замкомандующего ЦВО назвал одной из целей второго этапа «спецоперации» — контроль над югом Украины, который даст российской армии еще один выход в Приднестровье. Там «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», сказал он.

Совет Организации американских государств временно лишил Россию статуса наблюдателя. Посол РФ в США Анатолий Антонов посчитал, что теперь ОАГ стала слабее.

На Илью Красильщика завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал пост журналиста в инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена) от 3 апреля, где он написал о событиях в Буче.

Суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Ему также назначили испытательный срок на два года с лишением права заниматься охотой.

В Госдуме предложили дать киберспортсменам отсрочку от армии. А после ее окончания киберспортсменов следует направлять в специализированные роты, в которых важна мелкая моторика.

Производитель товаров личной гигиены Essity (марки Zewa, Libero, Libresse) прекращает деятельность в России. По словам главы компании, условия для ведения бизнеса в стране ухудшились.

Сервис подписки на контент OnlyFans больше не будет обслуживать российских авторов на своей платформе. В компании рассказали, что это связано с ужесточением ограничений на платежи в страну и из нее.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту S.T.A.L.K.E.R. 2. Месяц назад регулятор заблокировал сайт украинского разработчика игры GSC Game World, предположительно, из‑за заявления с осуждением действий России на Украине.

Петербургское отделение «Единой России» планирует искать фейки с помощью телеграм-бота. В нем можно отправить сообщение о дезинформации, которое будет оформлено в депутатские запросы и направлено в Роскомнадзор.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению системы GPS. В некоторых районах сигнал может быть «заглушен» — там перевозчикам следует пользоваться традиционными навигационными средствами.

Алексей Навальный подал иск к Росфинмониторингу. Он намерен оспорить включение своего имени в список террористов и экстремистов.

Петербургская группа «Гафт» выпустила клип на песню «В пухе тополином» в коллаборации с приютом «4 Лапы». Главные роли в видео исполнили собаки, оставшиеся без хозяев.

Limp Bizkit опубликовали видео на трек «Dad Vibes» с вышедшей в минувшем октябре пластинки «Still Sucks». Клип снят на смартфон в тикток-формате 9:16, а в описании ролика указано, что он «неофициально официальный».

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