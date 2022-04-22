Депутату от КПРФ Рашкину назначили три года условно по делу о незаконной охоте

Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Также Рашкину назначен испытательный срок на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Адвокат подсудимого Константин Лазарев сказал, что защита считает приговор несправедливым и будет обжаловать его.

Гособвинение запрашивало для коммуниста 3,5 года условно. Защита просила прекратить уголовное преследование и назначить штраф.

Перед началом судебного процесса Рашкин признал вину в незаконной охоте, но заявил, что рассчитывал на наличие разрешения у друзей. Он также сказал, что продал все ружья и больше никогда не будет охотиться.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин вместе с компаньонами выследил и застрелил лося из принадлежащего ему карабина, не имея на это разрешения. После этого он скрыл оружие, а его соучастники разделали лося и поместили тушу в багажник и салон «Лады-Ларгус», говорится в сообщении СК. Затем автомобиль остановил сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения.

17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. 25 ноября Дума одобрила требование прокуратуры и позволила завести на Рашкина уголовное и административное дела.

2 декабря глава СК возбудил на депутата уголовное дело о незаконной охоте. 28 декабря Рашкина оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года за его отказ проходить медосвидетельствование на месте задержания.