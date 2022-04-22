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Россию лишили статуса наблюдателя в Организации американских государств

Виктория Шанина
Сегодня в 9:44

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) приостановил действие статуса наблюдателя России. Об этом пишет «Коммерсант».

Причиной стала российская «военная спецоперация» на Украине. Резолюция будет действовать, пока Россия не прекратит военные действия и не выведет свои войска с территории Украины.

Решение о лишении РФ статуса наблюдателя поддержали 25 стран, голосов против не было. Восемь стран воздержались, еще одна не присутствовала на голосовании.

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал резолюцию «серьезной ошибкой». Он, будучи постоянным наблюдателем при ОАГ, не смог даже выступить на заседании.

«Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением», — заявляет Антонов.

Организация американских государств — это союз 35 стран Северной и Южной Америки. Статус наблюдателей имеют 70 стран, включая Украину, Казахстан, Армению, Грузию и Азербайджан.

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