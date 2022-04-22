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Роскомнадзор заблокировал сайт нового S.T.A.L.K.E.R.

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:53

Роскомнадзор ограничили доступ к сайту S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора.

Весь сайт нового S.T.A.L.K.E.R. заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 18 апреля. В сообщении организации «Роскомсвобода» говорится, что блокировка началась 22 апреля.

На сайте можно узнать информацию об игре и разработчике и сделать предзаказ. Кроме того, там выложено обращение к поклонникам игры с осуждением действий России на территории Украины.

Месяц назад РКН заблокировал сайт GSC Game World. Тогда было предположение, что блокировка последовала после публикации заявления игровой студии о российской «спецоперации» на Украине.

Серию игр S.T.A.L.K.E.R. разрабатывает украинская студия GSC Game World. Новая часть с подзаголовком «Heart of Chernobyl» («Сердце Чернобыля») должна выйти 8 декабря 2022 года.

Первый тизер-трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в июле 2020 года. Разработчики показали пейзажи Припяти, нескольких сталкеров и бункер с колбами, в которых плавают зародыши мутантов. В конце ролика появляется одинокий сталкер, идущий по Зоне.

31 декабря того же года GSC показала тизер геймплея игры. В ролике главный герой по имени Скиф бежит по полуразрушенному зданию, а затем пытается поймать сигнал на карманном компьютере. Саундтреком к видео служит кавер на «Линию жизни» группы «Сплин».

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