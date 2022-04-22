Baza: на журналиста Илью Красильщика завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию

На бывшего главреда «Афиши», бывшего издателя «Медузы»* и экс-гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщили телеграм-каналы Baza, «Осторожно, новости» и «112».

Поводом, по данным СМИ, стал пост Красильщика в инстаграме** от 3 апреля, где он написал о событиях в Буче. Baza пишет, что медиаменеджеру грозит первая часть статьи 207.3 УК, максимальное наказание по которой — три года лишения свободы.

«Я не собираюсь в Россию, поэтому пусть горят в аду. Об уголовном деле я узнал из сообщения „Базы“, мне никто ничего (официально) не сообщал», — сказал Красильщик «Медузе». Он отметил, что ему «доходили намеки, что хорош писать в соцсетях (про „военную операцию“)».

Через неделю после начала российской «военной операции» на Украине в России ввели административную и уголовную ответственность за «дискредитацию использования российских войск» и распространение «заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ». К середине апреля по административной статье о «дискредитации» завели 610 дел, по уголовной статье о «фейках» — 32 дела.

*«Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.