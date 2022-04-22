Петербургская «Единая Россия» запустила телеграм-бот для «приема сигналов» о фейках

Отделение «Единой России» в Петербурге создало бот в Telegram для «приема сигналов» о фейковых сообщения. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

С помощью бота можно отправить партии сообщение о дезинформации. Оно будет оформлено в депутатские запросы и направлено в Роскомнадзор.

«Единороссы проконтролируют, чтобы надзорное ведомство дало оценку всем фактам распространения фейков, обнаруженным горожанами», — говорится в сообщении «Единой России».

Чтобы поделиться информацией о фейках необходимо ввести определенные данные и прикрепить скриншоты — бот сам подскажет, что нужно делать.

«Ко мне, моим коллегам-депутатам и в целом в партию поступает существенное количество жалоб на фейковые новости, которые мгновенно расходятся, а их распространители остаются безнаказанными. И речь не только о заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России — информационная война намного масштабнее, чем может показаться на первый взгляд», — заявил секретарь петербургской «Единой России» и депутат Госдумы Сергей Боярский.