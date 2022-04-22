OnlyFans приостановит поддержку российских авторов из‑за санкций

Британский сервис подписки на контент OnlyFans больше не будет обслуживать российских авторов на своей платформе из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает Vice.

В сервисе рассказали, что последние несколько месяцев изучали варианты продолжения предоставления услуг авторам. Однако из‑за ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России «OnlyFans больше не может должным образом обслуживать российское сообщество авторов».

«В результате мы предпринимаем шаги по временной приостановке аккаунтов, платежи с которых поступают в Россию», — заявили представители компании. Они также призвали авторов, которых это коснулось, связаться с поддержкой для решения вопросов, связанных с их аккаунтами.

В феврале после начала «военной операции» OnlyFans заблокировал доступ к платформе российским авторам. Тогда создатели контента получили сообщение от службы поддержки, в котором говорилось, что «страна не поддерживается для выплат».

Однако вскоре сервис решил эту проблему. «После финансовых ограничений мы смогли восстановить активность аккаунтов авторов во всех странах. Их аккаунты будут иметь полную функциональность до тех пор, пока мы будем продолжать поддерживать платежные методы», — сообщил Vice представитель OnlyFans в начале марта.