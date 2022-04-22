В Госдуме предложили дать киберспортсменам отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России предложила дать киберспортсменам отсрочку от армии. В Госдуме прошло заседание рабочей группы по киберспорту, сообщает ТАСС со ссылкой на президента федерации Дмитрия Смита.

«Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», — сказал он.

По словам Смита, в такой роте будут востребованы мелкая моторика и умение быстро принимать решения. «Они могут принести пользу и максимальный эффект родине», — добавил он.

Также участники рабочей группы предложили предоставить киберспортсменам, показавшим высокие результаты на международных соревнованиях, возможность поступать в вузы вне конкурса.

Еще одно предложение — понятие «дистанционное соревнование» в законе об образовании. «Принятие такого термина позволит легализовать соревнования, проводимые в режиме онлайн. При этом такое решение может быть крайне полезно не только для киберспорта, но и для шахмат, шашек и даже для некоторых видов гимнастики», — говорится в заметке на сайте Госдумы.