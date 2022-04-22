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Власти Петербурга снимают еще ряд коронавирусных ограничений

Денис Ламехов
Сегодня в 13:12

Администрация Петербурга снимает еще ряд ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление петербургского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С 25 апреля Смольный вводит следующие послабления:

— разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек;

— снят запрет на проведение развлекательных мероприятий в барах, караоке и других заведениях общепита;

— разрешены танцполы на концертах. На культурных, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятиях теперь можно вставать с мест, а организаторы могут продавать билеты без указания конкретного места;

— разрешены развлекательные мероприятия на речных трамвайчиках;

— по согласованию с местным комитетом по культуре разрешается проводить культурные и зрелищные мероприятия численностью более 300 человек. Теперь это можно делать на всех площадках, в том числе на открытом воздухе. Ранее их проведение было разрешено только в театрах, цирках, кинотеатрах и концертных залах.

Действие оставшихся коронавирусных ограничений, включая обязательное ношение масок в общественных местах и в транспорте, а также запрет на проведение митингов, действуют до 15 мая с возможностью продления.

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