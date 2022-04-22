Группа «Гафт» выпустила клип в поддержку бездомных собак

Петербургская группа «Гафт» выпустила клип на песню «В пухе тополином» в поддержку бездомных животных. Премьеру представил журнал «Собака.ru».
Клип создан в коллаборации с приютом «Четыре лапы». По словам фронтмена коллектива Николая Яковлева, главную роль в видео исполнил пес Тигра и другие подопечные приюта.
Вокалист рассказал, что в марте приют, который существует только на пожертвования, столкнулся с финансовыми проблемами.
Музыкант отметил, что написал песню «В тополином пухе», когда умерла его кошка. «Она тоже с улицы была, полжизни с ней прожил — дольше, чем с папой. Для меня это ужасная потеря была», — поделился Яковлев.
В настоящее время в «Четырех лапах» живут около 100 собак с непростыми судьбами. Узнать подробнее и поддержать деятельность приюта можно здесь.