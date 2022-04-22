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Группа «Гафт» выпустила клип в поддержку бездомных собак

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:46

Петербургская группа «Гафт» выпустила клип на песню «В пухе тополином» в поддержку бездомных животных. Премьеру представил журнал «Собака.ru».

Клип создан в коллаборации с приютом «Четыре лапы». По словам фронтмена коллектива Николая Яковлева, главную роль в видео исполнил пес Тигра и другие подопечные приюта.

Вокалист рассказал, что в марте приют, который существует только на пожертвования, столкнулся с финансовыми проблемами.

«Я решил помочь руками, временем и как обычно: песня — передаем доходы со стримингов, мерч делаем — тельняшки и значки, флешмоб #ищудомдругу запустили — художники будут рисовать дома для бездомных животных»
Николай Яковлев

Музыкант отметил, что написал песню «В тополином пухе», когда умерла его кошка. «Она тоже с улицы была, полжизни с ней прожил — дольше, чем с папой. Для меня это ужасная потеря была», — поделился Яковлев.

В настоящее время в «Четырех лапах» живут около 100 собак с непростыми судьбами. Узнать подробнее и поддержать деятельность приюта можно здесь.

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