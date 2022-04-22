Алексей Навальный подал иск к Росинформониторингу из‑за включения в список террористов

Алексей Навальный обратился в Мещанский районный суд Москвы с иском к Росинформониторингу. Он намерен оспорить включение в список террористов и экстремистов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Навального, а также еще четырех бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией* (Любовь Соболь, Вячеславав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов) несли в реестр из‑за того, что они являются фигурантами в уголовных делах об экстремистской деятельности.

Кроме того, в список попали еще шесть человек, которые возглавляли штабы Навального в различных регионах страны. В январе перечень Росинформониторинга пополнили также соратники Навального — Леонид Волков и Иван Жданов.

*Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистской организацией, запрещенной в России.