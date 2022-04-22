Limp Bizkit опубликовали видео на трек «Dad Vibes»

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit опубликовала видео на трек «Dad Vibes» с вышедшей в октябре 2021 года пластинки «Still Sucks». Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.
Клип снят на смартфон в TikTok-формате 9:16, а в описании видео указано, что оно «неофициально официальное». Вокалист группы Фред Дерст появляется в том же образе седого мужчины в очках-авиаторах, что и, например, на недавнем сете Lollapalooza, а также на обложке «Still Sucks».
Альбом стал первым для группы с момента выпуска «Gold Cobra» в 2011 году. В апреле 2021-го «Афиша Daily» опубликовала материал о том, как жил и умер ню-метал, «самый ненавидимый музыкальный жанр на земле», и почему он важен. Бонус — 50 лучших песен жанра.