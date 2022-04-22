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В Москве разрешили проводить фестивали без антиковидных ограничений

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:57

С 23 апреля в Москве разрешено проводить фестивали без антиковидных ограничений. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Наконец-то после вынужденного перерыва 2020–2021 года главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций», — написал он.

Речь идет о фестивале «Пасхальный дар», который продлится до 28 апреля. Будут работать 23 площадки в центре города — на Тверской площади, площади Революции, Тверском бульваре — и в округах.

Принять участие можно будет в проектах «Пасхальные деревья добра» и «Четвероногий друг», а также присоединиться к акции в поддержку зоопарков Донбасса и посетить выставку Музея рециклинга, посвященную обращению с отходами.

После «Пасхального дара» запланирован фестиваль «Московская весна», в рамках которого покажут концерты и театральные постановки ко Дню Победы.

По официальным данным, за прошлые сутки в России выявили 9001 случай коронавируса.

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