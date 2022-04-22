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Росавиация предупредила авиакомпании о возможном отключении системы GPS

Виктория Шанина
Сегодня в 9:06

Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам подготовиться к возможным полетам без навигационной системы GPS. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Ядрова.

Как пояснил Ядров в письме, в марте европейский авиарегулятор предупредил, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и подмены сигналов GPS. Такие атаки наблюдались при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, в восточных частях Финляндии и Средиземноморья, а также над Кипром, Израилем, Ливаном, Сирией и Турцией.

Соответствующее письмо Дмитрий Ядров направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переслали его руководству авиаперевозчиков.

Замглавы Росавиации поручил «Госкорпорации по ОрВД» оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS. Пилотам — немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы.

Авиакомпании, в свою очередь, должны оценить риски, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем. Также он заявил, что необходимо отработать с летным составом действия на случай сбоев в GPS.

При выполнении полетов в районах, где потенциально могут быть сбои, рекомендуется использовать традиционные навигационные средства и проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку.

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