В Минобороны заявили, что контроль над югом Украины даст российской армии выход в Приднестровье

Российская армия в ходе второго этапа «спецоперации» собирается установить полный контроль на Донбассом и Южной Украиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева.

По его словам, контроль над Донбассом обеспечит сухопутный коридор в Крым и позволит воздействовать на жизненно важные объекты украинских сил, черноморские порты, через которые идут поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в другие страны.

«Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — заявил Миннекаев.

Он отметил, что вторая фаза «военной операции» началась «буквально два дня назад». «При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут. Это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве стало очевидным», — считает замкомандующего ЦВО.

Он добавил, что спецоперация должна быть «успешно доведена до логического завершения», а все поставленные задачи — выполнены.

Россия начала «военную операцию» на Украине 24 февраля. 19 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил о втором этапе «спецоперации», цель которого, по его словам, «полное освобождение Донецкой и Луганской республик». Владимир Путин неоднократно заявлял, что в цели военных действий не входит оккупация украинских территорий.