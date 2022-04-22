Производитель Zewa и Libresse уходит с российского рынка

Производитель товаров личной гигиены Essity прекращает деятельность в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как отмечается в сообщении Essity, условия для ведения бизнеса в стране ухудшились. По словам главы компании Магнуса Грота, активы компании были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (11,5 млрд рублей).

В 2021 году объем продаж в России составил около 2,8 млрд крон (23 млрд рублей) — это примерно 2% от общего объема Essity по всему миру в 2021 году.

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, мыло, лосьоны и антисептические гели для рук.

В России представлены товары торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. В стране работают три фабрики Essity, в российском подразделении компании задействовано около 1300 сотрудников.