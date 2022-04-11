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Опасность теракта в приграничных районах, возвращение картин Эрмитажа и другие новости дня
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Опасность теракта в приграничных районах, возвращение картин Эрмитажа и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:48

В российских регионах, граничащих с Украиной, — Брянской и Белгородской областях, некоторых районах Крыма и Воронежской области — повысили уровень террористической опасности. Причиной называют «возможные провокации украинских националистов».

Канада ввела санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора. Еврокомиссия включила в черный список 21 российскую авиакомпанию.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Действующий глава государства набрал в первом туре 27,6% против 23,4% у лидера партии «Национальный фронт».

Источники The Times сообщили, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО уже летом. По их словам, первой заявку на вступление в альянс подаст Финляндия — в июне.

Марина Овсянникова, ворвавшаяся в эфир программы «Время» с плакатом с пацифистским лозунгом, станет внештатным корреспондентом немецкого издания Die Welt. Она будет писать для газеты и регулярно появляться в выпусках новостей телеканала Welt.

На петербургскую исполнительницу, художницу и экс-авторку видео «Бумаги» Сашу Скочиленко завели уголовное дело о фейках про Вооруженные силы РФ. 9 апреля она выступила на антивоенном концерте.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 10 страниц «Викимедии». Они содержат рисунки в аниме-стиле, которые ведомство сочло порнографией с несовершеннолетними.

Российское экологическое общество попросило Минюст признать Greenpeace и WWF иноагентами. РЭО считает, что организации «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы».

РКН потребовал от Google исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян. Речь о работе Google Translate, который при переводе словосочетания «dear russians» («дорогие россияне») предлагал заменить его на «dead russians» («мертвые россияне»). Компания внесла изменения.

В возрасте 65 лет умер основатель панк-группы The Saints Крис Бейли. Дебютный сингл коллектива стал первой официально изданной панк-записью за пределами США, а сама группа снискала славу одной из самых влиятельных в жанре.

Экспонаты из Эрмитажа и Третьяковской галереи, задержанные в Финляндии, вернулись в родные музеи. Работы из коллекции братьев Морозовых ожидают в России к маю.

Эльдар Джарахов экранизировал трек «Вокзал». Действие ролика происходит в вагоне поезда, где в каждом купе отдельная жизнь, а в центре сюжета — пара, которая поругалась.

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