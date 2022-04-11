Российские экологи попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами

Российское экологическое общество (РЭО) направило Минюсту письмо с просьбой проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на соответствие статусу иноагента. Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с документом.

РЭО отмечает, что сталкивается с «недружественными действиями» зарубежных НПО WWF и Greenpeace в отношении экологической политики России. В частности, организации «формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы», пишут «Ведомости».

Отправку письма подтвердил председатель РЭО Рашид Исмаилов. По его словам, под «недружественными действиями» подразумевается публичная позиция организаций по отношению к крупным инфраструктурным проектам. Greenpeace и WWF необоснованно заявляют, что такие проекты представляют угрозу населению и биоразнообразию, заявил Исмаилов.

«Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений. Это деструктивно влияет на общественное мнение, формирует ложные представления о работе властей. А это уже не экология, а политика», — сказал Рашид Исмаилов.

В 2019 году Минюст признал иноагентом «Гражданскую инициативу против экологической преступности», отметив, что инициатива ведет политическую деятельность и получает гранты от международного Greenpeace.

В 2022 году НКО исключили из списка иноагентов — глава организации пояснил, что проверка показала, что в течение года с подачи заявления на исключение из перечня не получала иностранное финансирование и не участвовала в политической деятельности в России.